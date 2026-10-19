Мишустин предложил назначить главу Росавиации министром транспорта

На пост министра транспорта председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Об этом стало известно по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем кабмина, сообщается на сайте исполнительного органа.
На встрече принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров. В соответствии с Конституцией Российской Федерации премьер-министр направил на утверждение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ согласованные с главой государства кандидатуры.
Премьер предложил назначить своими заместителями четырех человек:
- главу Минтранса Андрея Никитина — он будет курировать в том числе развитие транспортного комплекса;
- первого замминистра финансов Ирину Окладникову — она также займет пост руководителя аппарата правительства;
- главу Минфина Антона Силуанова — для него предложили новую должность вице-премьера — министра финансов;
- губернатора Приморского края Олега Кожемяко — предполагается, что, помимо заместителя главы правительства, он станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.