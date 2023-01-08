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Мужчина зарезал 9-летнего сына собутыльника в Подмосковье

Мужчина зарезал 9-летнего сына приятеля во время пьянки в городе Балашихе Московской области.

47-летний мужчина пришел в гости к своему другу накануне вечером. Отец 9-летнего ребенка ненадолго отошел, а когда вернулся в комнату, обнаружил сына в крови, а в руках у гостя - нож, сообщает Telegram-канал 112.

Подозреваемый рассказал, что мальчик случайно упал на нож, а он пытался ему помочь. Позже выяснилось, что он нанес ножевое ранение ребенку.

Прибывшие на вызов медики не смогли спасти мальчика. Подозреваемого задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.