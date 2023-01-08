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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке — МЧС

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Землетрясение магнитудой 5.3 произошло в точке с координатами 56°39 северной широты, 163°15 восточной долготы, на глубине 13 километров. Эпицентр землетрясения находился в горной местности Усть-Камчатского муниципального района, в 42 километрах северо-восточнее посёлка Усть-Камчатск», - говорится в сообщении ведомства.

Повреждений нет, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали, отметили в ведомстве.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 баллов зарегистрировано в акватории пролива Кука, разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии, сообщает «Интерфакс».

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:38 по московскому времени в среду землетрясения находился в 98 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт недалеко от Веллингтона.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное». Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.