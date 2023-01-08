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В России и мире

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России

25.02.2023 13:15|Псков

Страны Евросоюза договорились о введении десятого пакета санкций против России, сообщило шведское председательство в Совете ЕС. Оно перечислило в Twitter некоторые ограничения против РФ.

ЕС вводит следующие санкции:

  • ужесточение ограничений на экспорт продукции двойного назначения и технологий;
  • санкции против физических и юридических лиц, которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны»;
  • меры против «российской дезинформации».

«Вместе страны-члены ЕС ввели самые сильные и долгосрочные санкции, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС остается вместе с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС. 

Как сообщает «Коммерсантъ», страны ЕС несколько дней не могли договориться о десятом пакете антироссийских санкций, который планировалось ввести в годовщину ввода войск РФ на Украину. По информации СМИ, Польша отказывалась согласовать решение из-за мягкости ограничений.

24 февраля, в годовщину российской специальной военной операции, ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон пообещал выделить Украине дополнительно более 2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал в санкционный список США.

Теги: #санкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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