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Мать до смерти избила плакавшего младенца в Смоленской области

Молодая мать до смерти избила собственного ребёнка в Смоленской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Следствием установлено, что вечером 23 февраля 20-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила своего 3-месячного сына из-за того, что он плакал. Спустя некоторое время она заметила, что мальчик плохо себя чувствует, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой по прибытии констатировали смерть ребёнка. Причиной смерти младенца явился травматический отёк головного мозга.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.