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Браконьеры уничтожили более 20 краснокнижных оленей в Сахалинской области

Браконьеры уничтожили более 20 краснокнижных оленей в Сахалинской области. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает СК РФ.

В соцсетях и СМИ было распространено видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе Сахалинской области уничтожили более 20 животных, в том числе самок, некоторые из которых были беременными. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).