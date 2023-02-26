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Повышенное содержание серы в 22 овощах выявили ученые

Повышенное содержание серы в 22 овощах выявили в Университете Осаки, используя масс-спектрометрию с применением метода разведения стабильных изотопов.

Фото: ru.freepik.com

Сера, как антиоксидант, оказывает благотворное влияние на организм человека, отметили учёные. Результаты их исследования опубликованы в журнале Food Chemistry.

Высокие уровни реакционноспособных полисульфидов - многосернистых соединений - были обнаружены в овощах из рода лука-порея, таких как лук и чеснок, а также в крестоцветных овощах, пример им брокколи и капуста.

Учёные полагают, что их исследование применят при разработке богатых полисульфидами продуктов и добавок, пишет RuNews24.

«Результаты этого исследования послужат основой для исследования реакционноспособных полисульфидов в пищевых продуктах, чьи подробные свойства и внутренние механизмы производства ещё не выяснены. Это внесёт значительный вклад в развитие области исследований», - пояснил руководитель исследовательской группы, доцент Синго Касамацу.