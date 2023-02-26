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В МИД РФ прокомментировали решение Международного уголовного суда об «аресте» Путина

Решения Международного уголовного суда, который не признается РФ, об «аресте» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой не имеют для РФ никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Как передает РИА Новости, об этом в пятницу, 17 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - подчеркнула она.

Фото: mid.ru