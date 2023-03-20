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Неизвестные насекомые, жившие 40 млн лет назад, обнаружены в балтийском янтаре

Калининградский Музея янтаря стал обладателем уникального минерала с неизвестными ранее насекомым внутри, сообщила пресс-служба учреждения.

В балтийском янтаре обнаружены новый род и вид паразитоидных наездников-барконид, которые являются далекими предками сегодняшних ос. Примечательно, что голотип (эталонный экземпляр) и паратип (эталонный экземпляр второго порядка) нового вида находятся в одном камне, говорится в пресс-релизе, пишет «Интерфакс».

Только под микроскопом, который увеличивает изображение в 20 раз, можно увидеть новый род и вид паразитоидных наездников-барконид. Возраст янтаря и насекомых составляет примерно 40 млн лет.

«Описанный вид имеет некоторое сходство с известным видом из рода Guaygata с Ямайки, однако кардинально отличается по общему строения тела, в частности, наличием отчетливого поперечного гребня в теменной области, гладким, блестящим телом, которое у Guaygata в сетчато-зернистой скульптуре. Также, вероятно, "янтарный" вид обладал более быстрым полетом - об этом свидетельствует строение своеобразного утяжелителя крыла, так называемой птеростигмы», - рассказала научный сотрудник Музея янтаря Андраник Манукян.

Ученые полагают, что паразитоиды были привлечены запахом свежей смолы янтаресносного дерева, где обитали их жертвы.

Вид назван Palaeorhoptrocentrus kanti в честь великого мыслителя Имманула Канта.

Представители вида паразитоидных наездников-барконид когда-то обитали в «янтарном» лесу и вымерли после его исчезновения. Их отдаленные потомки встречаются только в тропиках.