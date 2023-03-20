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Путин освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева, указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике. <...> Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвийской Республике», - сообщается в документах.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Эстонии предписало сотруднику посольства России покинуть страну до 29 марта.

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До этого в Эстонии арестовали трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией.