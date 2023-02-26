В России и мире

В Эстонии арестовали трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией

Харьюский уездный суд в Эстонии на два месяца арестовал лидера общественного движения Koos Айво Петерсона и, по предварительной информации, двух его соратников — Дмитрия Роотса и гражданина РФ Андрея Андронова. Их подозревают в «установлении связей против Эстонской Республики», передает Postimees. По информации издания, речь идет об «установлении связей» с Россией.

Полиция безопасности Эстонии арестовала трех мужчин 10 марта, сообщает издание. В постановлении суда об аресте говорится, что задержанные могут попытаться избежать наказания, если будут на свободе, а также существует риск, что они продолжат совершать преступления. Задержанных обвиняют по ст. 235 Пенитенциарного кодекса Эстонии. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Как отмечает «Коммерсант», Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) от Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в уезде Ида-Вирумаа. Перед выборами, которые прошли 5 марта, политик посетил Донецк, после чего побывал в Москве и выступил в эфире канала «Соловьев Live».