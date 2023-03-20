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Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе созовет заседание Совета безопасности РФ, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Путин на неделе проведет заседание Совета безопасности, так называемый "большой Совбез"», - говорится в программе.

Кроме того, президент посетит один из российских регионов.

Также на следующей неделе пристальное внимание будет уделено переговорам президентов России и Белоруссии - Александр Лукашенко едет в Москву на заседание Высшего Госсовета России и Белоруссии.

Как передает «Интерфакс», заседание ВГС запланировано на четверг, 6 апреля, однако «встреча с Путиным начнется накануне и, понятно, что речь пойдет не только о двусторонних отношениях».