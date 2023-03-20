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Три футбольные команды подрались на стадионе в Москве

В Москве на стадионе «Буревестник» три футбольные команды устроили массовую драку, задержано 16 человек. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В спорткомплексе тренировались университетские команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Поводом для драки стал жесткий подкат во время игры. Сначала две команды сцепились 11 на 11, затем к ним подключились футболисты с соседнего поля - они были из одного вуза и решили помочь товарищам.

Как передает «МК», во время драки одному из дебоширов сломали нос, 16 человек задержала полиция. На трех составили административный протокол за мелкое хулиганство.