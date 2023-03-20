В России и мире

Численность дальневосточных леопардов выросла в России

Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в дикой природе в России увеличилась до 125 взрослых особей, сообщает глава отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марина Сырица.

По ее словам, из них 49 являются самцами, а 65 – самками, что считает благоприятным соотношением. Еще 11 особям пол пока не установили. Родилось также не менее 13 котят, пишет RuNews24.

Согласно исследованиям, популяция этой дикой кошки остается стабильной, сведения с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала, подчеркнула она.

Эксперт отметила, что рост популяции дальневосточного леопарда связан с улучшением качества мест его обитания и с возможным расселением их на территорию исторического ареала.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти животные живут только на юго-западе Приморья и на небольшом участке КНР, который граничит с РФ. Также несколько особей появлялись у границы с Северной Кореей. Ядром популяции является национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае. По данным на 2022 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитал 121 взрослый дальневосточный леопард.