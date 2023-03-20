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Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о специальной военной операции на Украине, а также призывов выходить на митинги. Об этом говорится в обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера театра и кино, кинорежиссера, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России», - говорится в обращении.

Там отмечается, что Козловский в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) осуждает решение проблем на Украине «военными операциями», вместе с тем отмечая, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Кроме того, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать антиправительственные лозунги. В обращении также сказано, что после начала СВО Козловский уехал в США, но в настоящее время планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге.

«Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», - отмечается в обращении.