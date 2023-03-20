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Третьеклассники в новосибирской гимназии устроили протест и не вышли на занятия

В новосибирской гимназии №10 произошел бунт третьеклассников, отказавшихся выходить на занятия из-за травли классного руководителя, которая подвергается постоянным нападкам со стороны мамы одной из их одноклассниц.

Как выяснилось, история конфликта между родителем и учительницей начальных классов тянется с прошлого года, когда дочь предпринимательницы повредила спину на физкультуре. Известно об этом стало только после того, как девочка пожаловалась на боль. Мама оскорбляла учительницу и потребовала отстранить педагога, поскольку та не уследила за ребенком, сообщает runews24.

Как оказалось, другим родителям и даже ученикам тоже пришлось столкнуться с агрессией женщины, а ее дочь задирает одноклассников. Отмечается, что директор школы самоустранилась от решения проблемы.

Чтобы привлечь внимание к истории, ученики решили устроить забастовку, а родители написали коллективное письмо с просьбой проверить директора гимназии на профпригодность. Также они требуют прекратить травлю педагога и исключить «проблемную девочку вместе с ее мамой» из школы.