В России и мире

Лидер «Би-2» заявил, что не вернется в Россию

Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) сообщил, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он написал в Instagram*.

В комментариях к одному из постов музыканта спросили, будут ли концерты в России. «Я не вернусь в Россию», — приводит слова солиста РБК.

В посте, под которым музыкант сообщил о своем решении, стоит геолокация Израиль. 11 мая «Би-2» сообщила в Telegram, что отправилась в тур по США. Как следует из программы выступлений «Би-2» на ее сайте, у музыкантов запланирован концерт в Москве 10 июня. При попытке купить билет сайт выдает сообщение об ошибке. Кроме того, из программы следует, что концерты группы 12 августа в Сочи и 2 сентября в Волгограде перенесены. Также перенесены выступления в Санкт-Петербурге, Астрахани, Чебоксарах, Казани, Перми, Уфе, Ярославле и Самаре.

*принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской