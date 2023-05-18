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Запертый друзьями в сарае 11-летний мальчик погиб при пожаре в Подмосковье

Тело 11-летнего мальчика нашли в сарае в городе Раменское Московской области после пожара. Как сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ, в здании погибшего заперли приятели.

Фото здесь и далее: Telegram-канал 112

По предварительным данным следствия, 19 мая дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия.

В настоящее время следствием установлен круг очевидцев, в том числе из числа детей, участвовавших в инциденте, с ними работают следователи. Криминалисты совместно с сотрудниками МЧС России и специалистами пожарно-технической службы провели осмотр места, изъяли пожарный мусор, назначили пожарно-техническую экспертизу с целью точного определения очага возгорания и причин.

У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направили поручение о сборе характеризующего материала и установлении дополнительных очевидцев произошедшего.

По данному факту возбудили уголовное дело.