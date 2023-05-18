В России и мире

Россиянин отказался извлекать пулю, которая находится в его мозге более 30 лет

52-летний житель Удмуртии обратился в больницу с жалобой на искривление носовой перегородки, поскольку хотел исправить этот дефект.

Перед операцией он прошел все необходимые исследования, в том числе и СКТ головы и околоносовых пазух. На снимке врачи увидели инородное тело в головном мозге, пишет RuNews24.

Тогда оториноларингологи связались с нейрохирургами. В ходе консультаций стало ясно, что в мозге пациента уже более 30 лет находится боевая пуля. Сам мужчина, несмотря на то, что был ветераном боевых действий, не знал о ее наличии.

Россиянин отказался от ее извлечения, так как пуля его не беспокоит. Врачи исправили ему перегородку и отправили домой с рекомендациями.