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Группа Rammstein оказалась на грани распада

Популярная немецкая рок-группа Rammstein обсуждает роспуск коллектива из-за разлада, связанного, в том числе, с обвинениями в адрес солиста Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщают иностранные и российские СМИ.

По информации журналистов, участники Rammstein «крайне недовольны поведением» Линдеманна. Гитарист Пауль Ландерс, барабанщик Кристоф Шнайдер и клавишник Кристиан Лоренц — примерные семьянины, и они не хотят быть частью скандальной истории о сексуальных домогательствах к фанаткам.

Группа на данный момент отыгрывает свой европейский тур, и она официально не отреагировала на информацию, размещенную в СМИ.

Как отмечает «Газета.ру», в конце мая стало известно, что девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в сексуальных домогательствах перед концертом Rammstein в Вильнюсе — по ее словам, музыкант добавил наркотики в ее напиток. Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.