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Упрощенные процедуры регистрации и ввоза лекарств в Россию продлили до конца 2024 года

Правительство продлило до конца 2024 года упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в Россию. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок. Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже имеющихся в России, пишет FlashNord.

Это коснется и ввоза оригинальных препаратов, которые имеют на упаковках иностранные надписи, но при реализации на них должны будут быть этикетки с переводом на русский язык.

Мишустин также отметил, что многие логистические цепочки были нарушены из-за внешних ограничений, введенных против РФ.