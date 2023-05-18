В России и мире

День рождения Пушкина отметили в Нью-Дели

День рождения Александра Пушкина и День русского языка сегодня, 6 июня, отметили в Нью-Дели. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого этой весной провели значительную работу по расширению международных связей учреждения в странах Азии.

Фото здесь и далее: Русский дом в Нью-Дели

«Основные пушкинские события этого дня в Индии состоялись в Русском доме в Нью-Дели. Известные индийские русисты, студенты, а также наши соотечественники, проживающие сейчас в стране на юге Азии, возложили цветы к памятнику поэту. В Русском доме была открыта выставка иллюстраций выдающегося отечественного графика Юрия Игнатьева к роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Экспозиция была подготовлена по материалам одной из самых интересных фондовых коллекций "Михайловского"», - рассказали в музее.

На церемонии открытия выставки и на экскурсии по ней побывали около 70 человек, сообщили в музее со ссылкой на работников Россотрудничества в Республике Индии.

«Кроме того, гостям Русского дома рассказали о жизни и деятельности основоположника современного русского языка и показали фильм "Пушкинский заповедник из поднебесья" — десятиминутную лирическую зарисовку о псковских пушкинских местах. Гости встречи читали стихи и пели песни, написанные на тексты русских поэтов. Самые решительные приняли участие в лингвистической викторине, победители которой были награждены призами», — добавили в музее.