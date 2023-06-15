Разъярённый бык сбежал с привязи и до смерти забодал россиянку

Разъярённый бык сбежал с привязи и напал на супружескую пару в селе под Курском. Животное убило женщину, а её мужу удалось спастись.
Видео: Baza / Telegram
Трёхгодовалый бык вырвался на волю с участка своих хозяев в селе Солдатское. После этого он забрёл на чужую территорию и, заметив пару супругов, впал в ярость. Бык тут же бросился в сторону соседей, в результате убил женщину, сообщает Telegram-канал Baza.
Животное добралось и до её супруга, сломав ему сразу пять рёбер, но тот смог спастись.
Быка уже поймали и вернули в стойло хозяев, но поместили под присмотр ветеринаров — есть версия, что у него может быть бешенство. Сами селяне признались, что и раньше побаивались животное из-за слишком буйного поведения. Поэтому, если бык и дальше будет проявлять агрессию, его отправят на убой.