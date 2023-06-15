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Сотрудники МЧС спасли россиянку, которая провела 18 дней в тайге

Женщину, которая пропала без вести 18 дней назад в Топкинском районе Республики Бурятия, нашли. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, спасателям удалось найти ее в глухой тайге.

По предварительной информации, женщина 1994 года рождения 1 июня ушла в тайгу для сбора дикоросов, но потеряла ориентацию на местности и заблудилась.

Подробности выживания в дикой природе спасатели не сообщили. В данный момент девушка находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии, сообщает RuNews24.

В ходе поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров непроходимой тайги.