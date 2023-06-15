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Проект строительства метро до аэропорта Пулково возобновили в Петербурге

Проект строительства метро до аэропорта Пулково возобновили в Санкт-Петербурге: комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга поручил разработать проект продления линии метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до воздушной гавани.

На сайте петербургского кабмина отмечается, что срок планировки назначен до 2024 года. Протяженность нового участка метро составит более семи километров, пишет RuNews24.

Подобный документ двухлетней давности перестал действовать, так как истек срок давности. Кроме того, чиновники предлагали продлить Кировско-Выборгскую линию ж/д путей до станции «Проспект Маршала Жукова».