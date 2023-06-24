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Подозреваемый в краже электричества житель Приморья поджег соседа из огнемета

Попытка проверить кражу электричества одним из домовладений на территории СНТ в поселке Трудовое Приморского края обернулась покушением на убийство двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

При попытке проверить один из участков на улице Василия Рябова вечером 25 июня на членов садоводства напал его владелец с самодельным огнеметом. Потерпевшим стал мужчина 1976 года рождения, получивший 60% ожогов тела. Также пострадала женщина 1981 года рождения, в которую из подводного ружья выстрелил злоумышленник. Стрела насквозь пронзила шею потерпевшей, пишет RuNews24.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Известно, что предполагаемый злоумышленник и его жертвы госпитализированы.

Минздрав Приморья подтвердил лишь госпитализацию мужчины 1976 года рождения, которого поместили в ожоговое отделение.