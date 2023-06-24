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В России и мире

Созданное ИИ лекарство испытают на людях впервые в России

30.06.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Использование искусственного интеллекта дает ученым возможность тратить на новые разработки рекордно короткое время. По словам гендиректора компании Insilico medicine Алекса Жаворонко, это становится возможным благодаря тому, что ИИ обрабатывает большое количество данных намного быстрее, чем человек.  

В результате компании удалось разработать препарат NS018_055, который планируют применить для лечения идиопатического легочного фиброза, хронического заболевания легких, за 18 месяцев, когда как обычно на такого рода разработки уходит до шести лет исследований, пишет RuNews24.

В результате компании удалось создать 12 экспериментальных препаратов, три из которых уже прошли первые успешные клинические испытания.

Теги: #лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
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