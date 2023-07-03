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В Индии подросток умер из-за поражения мозга амебами

Пятнадцатилетий подросток умер в индийском штате Керала из-за инфекции мозга, вызванной амебой Naegleria fowleri, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж, слова которого приводит местный телеканал News18.

Министр отметил, что подросток был уроженцем деревни Панавалли и заразился в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны. Представители минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде, сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что это стало пятым случаем заражения подобной инфекцией в Керале.

«Все инфицированные пациенты умерли, а смертность от этой инфекции составила 100%», - сказал Джордж.

По словам министра, случаи заражения этой амебой были отмечены в различных городах штата в 2016, 2019, 2020 и 2022 годах.

Первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз вызывают амебы Naegleria fowleri. По словам врачей, живущие в теплой, загрязненной и стоячей воде амебы проникают в организм через нос и заражают человеческий мозг. Основными симптомами первичного амебного менингоэнцефалита являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.