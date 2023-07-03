В России и мире

Спрос на куклы Барби в России вырос в 1,5 раза

В России фиксируют активный спрос на детские куклы Барби от компании Mattel. Аналитики платформы заметили значительный рост продаж этой игрушки в июле 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Средняя цена на куклы составляет 1650 рублей, однако на платформе также представлены редкие коллекционные модели стоимостью до десятков тысяч рублей, пишет RuNews24.

Среди этих коллекционных моделей есть кукла Barbie Philipp Plein, доступная пользователям за 140 тысяч рублей. Эта модель является частью коллекции Platinum Label, было выпущено всего 999 таких кукол.

Также на платформе можно найти куклу Barbie х Mark Ryden Pink Pop, созданную в сотрудничестве с художником Марком Райденом, по цене 98 тысяч рублей и игрушку Fiorella Barbie Doll стоимостью 52 тысячи рублей.