В России и мире

Суперкомпьютер смоделировал 4 тысячи сценариев климатических последствий глобального потепления

Ученые попытались предсказать, что произойдет с климатом в ближайшие десятилетия, если не остановить глобальное потепление. Для этого команда швейцарских учёных совместно с коллегами из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции использовали суперкомпьютер, который смоделировал возможные сценарии развития событий, пишет RuNews24.

В результате было составлено почти 4000 сценариев, 70% из которых говорили, что мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия в следующие пять лет, сообщает Science Direct.

По мнению ученых, эти 1,5 градуса будут относительно безопасны для человечества и не приведут к глобальным катастрофам. Поэтому эксперты настаивают, что глобальное потепление нужно удержать именно в этом диапазоне.