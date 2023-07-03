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Мошенник обманул 130 человек, создавая фальшивые сайты госуслуг

Житель Санкт-Петербурга обманул 130 человек, создавая фальшивые сайты госуслуг. Он взламывал чужие аккаунты и брал кредиты. О мошеннике из Северной столицы сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что житель Петербурга создавал похожие на порталы госучреждений сайты, куда вводили пароли и логины потерпевшие, в результате чего взламывал аккаунты последних на Госуслугах, пишет FlashNord.

Отмечается, что мужчина, получив личные данные потерпевших, оформлял кредиты в микрокредитных организациях, тогда как денежные средства переводил на электронные кошельки.

В настоящее время известно, что петербуржца задержали в Уфе. По данным фактам возбудили уголовное дело.