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Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 15 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра, гроз, а также возможных смерчей над морем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«До конца суток 15 июля 2023 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду», - передает пресс-служба ведомства.

Отмечается опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, а также от Магри до Веселого, пишут «Известия».