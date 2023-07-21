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Девять человек погибли и 67 пострадали после урагана в Поволжье

Мощный ураган в Поволжье унес жизни девяти человек, более 65 пострадали, сообщает МЧС РФ в воскресенье, 30 июля.

«Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять - погибли», - приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

По данным ведомства, в 41 муниципальном образовании произошли нарушения энергоснабжения в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тысячи человек, зафиксированы падения более 550 деревьев, повреждены кровли 41 жилого дома и семи социально значимых объектов.

В настоящее время в Моргаушском районе Чувашии сотрудники МЧС продолжают поиски пассажиров лодки, перевернувшейся на Волге. «На данный момент спасены семь человек, один погиб, судьба двоих пока неизвестна», - отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркивают, что во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы, ведется непрерывный контроль за ситуацией и принимаются заявки от населения.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 758 человек, задействовано 180 единиц техники.

Напомним, в Псковской области ураганный ветер и ливень прошли на территории Дедовичского района вечером 25 июля.