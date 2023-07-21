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Заместителя мэра Архангельска арестовали по подозрению в получении крупной взятки

Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале ведомства.

«Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста также избрана в отношении второго фигуранта дела.

По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, должностные лица, действуя группой по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.

Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству, а также сотруднике предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города».