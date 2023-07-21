В России и мире

Следователи просят арестовать маньяка из Челябинска и его мать

Следствие просит суд арестовать жителя Челябинска Владимира Ческидова, который 14 лет держал взаперти похищенную девушку, обвинение предъявили и его матери, говорится в сообщении СК.

Дом, в котором удерживали женщину. Фото: Telegram-канал 112

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, осенью 2009 года девушка 1990 года рождения познакомилась с мужчиной в районе автовокзала «Синегорье» в Челябинске. Они выпивали, а затем он привез ее в свой дом в поселке Смолино, где удерживал и насиловал в течение 14 лет. Мать Ческидова помогала ему держать девушку в плену.

Только в минувшее воскресенье, 30 июля, пленница смогла сбежать, когда у Ческидова случилось обострение психического заболевания и его доставили в больницу.

Кроме того, похитителя подозревают и в убийстве. Следствие полагает, что в 2011 году он убил местную жительницу, расчленил тело и закопал останки в погребе. Сейчас Ческидов находится в больнице под надзором полиции.