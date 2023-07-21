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Попавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику

Певица Лада Дэнс, попавшая в субботу в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Москвой, переведена из клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Она в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

«Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику», - цитирует Пудовкина ТАСС. Он также добавил, что певица «получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы».

«Пока классифицируют именно так», - сказал Пудовкин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли состояние артистки оценивается, как средней тяжести.

По словам Пудовкина, машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, она находилась на заднем сидении.

«Сейчас артистка в сознании, находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие», - заключил директор певицы.

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5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах добавили, что среди пострадавших была Лада Дэнс. ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м километре трассы М-2 «Крым» по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь имени Н. Н. Бурденко.