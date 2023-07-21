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Получены первые данные с научных приборов станции «Луна-25»

Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала, что они функционируют штатно. Также удалось получить первые данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта приступила к их обработке.

В «Роскосмосе» уточнили, что станция продолжает перелет к Луне. Связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.

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Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.

«Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель «Луны-25» — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

«Луна-25» также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».