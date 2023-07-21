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Полиция Петербурга доставила в военкомат более ста мигрантов

Полиция, проводя очередной рейд в Санкт-Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

«Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — приводит сообщение РИА Новости.

При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело.

Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов помимо самих иностранцев сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они «не представляют оперативного интереса» с точки зрения основной цели рейда.

«Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности», — указали в ГУМВД.

Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.