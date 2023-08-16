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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все дальние поезда, в том числе и на южные направления, сообщила компания в Telegram-канале.

«Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления. В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», - говорится в сообщении компании.

Таким образом, уточняют РЖД, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением до 14 ноября 2023 года включительно, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления», - добавляет компания.