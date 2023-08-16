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В Ленинградской области спасли упавшую в десятиметровый овраг овчарку

В Ленинградской области спасатели около часа расчищали кустарник на склоне оврага десятиметровой глубины, чтобы вызволить оттуда кавказскую овчарку, сообщила региональная противопожарно-спасательная служба «Леноблпожспас».

По информации ведомства, собака скатилась в овраг на Южной улице деревни Корабсельки и не могла выбраться. Спасателям предстояла борьба с кустарником на склоне, мешавшим добраться до нее, пишет РИА Новости.

«Почти час длились работы по вызволению крупного кавказца из западни. Во время падения пес получил травмы и самостоятельно передвигаться не мог», — объяснили спасатели.

В результате пса удалось вытащить из оврага мягких носилках. Его передали заявителям.