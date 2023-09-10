В России и мире

Компания «Данон трейд» переименована в «Эйч энд Эн Трейд»

ООО «Данон трейд» после передачи российского бизнеса Danone Росимуществу переименовано в ООО «Эйч энд Эн Трейд», следует из данных ЕГРЮЛ, пишет «Интерфакс».

Под новым названием компания работает с 12 сентября этого года.

АО «Данон Россия» пока остается под прежним названием. Ранее сообщалось, что эта компания будет переименована в «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition). Все реквизиты компаний сохраняются.

Как сообщалось, 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО «Данон Россия» - Росимуществу. Ему отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций «Данон трейда»). Гендиректором компаний был назначен зампред правительства Чеченской республики, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Данон трейд» в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно. Выручка компании «Данон Россия» выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей.

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ.