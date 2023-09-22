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Рисков распространения чумы в России на сегодня нет - Роспотребнадзор

Рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет, отслеживаются все природные очаги, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день рисков распространения чумы нет, и мы делаем все, чтобы они не возникли», - сказала Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система «Периметр», пишет РИА Новости.

Для того, чтобы не возникало рисков распространения, отслеживаются все природные очаги, а также ведется взаимодействие с коллегами из тех стран, где риски возможны, пояснила Попова.