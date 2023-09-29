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Туристка погибла в банном чане

Туристка из Москвы на территории кемпинга, расположенного на Халактырском пляже на Камчатке, погибла в банном чане.

Смерть потерпевшей наступила в ночью 2 октября. Согласно предварительным сведениям, 22-летняя девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Приехавшие на вызов врачи не смогли вернуть девушку к жизни, пишет RuNews24.

По данным СК РФ по Камчатскому краю, представители ведомства приступили к процессуальной проверке всех обстоятельств инцидента. Детали произошедшего устанавливаются.