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Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Известный по американскому сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, передает портал TMZ.

Кадр из фильма «Папе снова 17» (2009)

«Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса... где, как нам говорят, он, вероятно, утонул», — говорится в публикации.

По словам собеседников портала, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. На месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной, пишет РИА Новости.

Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале «Друзья». Кроме того, кинокарьера актера включает в себя несколько главных ролей в известных романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем», а также криминальной комедии «Девять ярдов». Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».