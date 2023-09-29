В России и мире

Инсульт в России быстро молодеет - эксперт

Инсульт стремительно молодеет: в России от пяти до восьми процентов случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет: в России от пяти до восьми процентов случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается в три раза», — цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем. На раннем этапе развития инсульта необходимо использовать «терапевтическое окно», так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения, пояснила Скворцова.

По ее словам, ФМБА России обладает уникальными компетенциями в сфере лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА имеет мощную клиническую и научную базу, оснащен диагностическим оборудованием для высокоточной визуализации органов и тканей с использованием магнитно-резонансной и мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии, уточнила Скворцова.

Она добавила, что центр обладает широкими возможностями для реабилитации пациентов с инсультом, предусматривающими индивидуальные программы медицинской реабилитации.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября.