Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Велрыбпром» вкусно и качественно
«Зенча-Псков» возрождение
Встречаем 2024!
Экономим на покупках
бизнес-ланчи вкусные обеды
Санаторный туризм
ЛОНГРИД проверить здоровье
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
как не впасть в уныние осенью
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Досуг псковского школьника
Региональные меры соцподдержки
«Метражи» сельская ипотека
Господин Рейтингомер
Профориентация школьников
 
 
 
ещё В России и мире 29.09.2023 09:300 Осенний призыв в России стартует 1 октября 29.10.2023 21:301 Посещаемость торговых центров в России начала расти 29.10.2023 20:000 Командующим группировки войск «Днепр» стал генерал-полковник Теплинский 29.10.2023 17:260 В Литве налог на оборону могут ввести с 2025 года 29.10.2023 11:200 Инсульт в России быстро молодеет - эксперт 29.10.2023 09:201 Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 23.10.2023 10:426 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин 23.10.2023 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Посещаемость торговых центров в России начала расти

29.10.2023 21:30|ПсковКомментариев: 1

Наступление холодного сезона и сокращение доли пустующих площадей стимулировали потребителей чаще бывать в торговых центрах: их посещаемость в Москве и Санкт-Петербурге в октябре выросла на 6–10% к прошлому году.

Ощутимее динамика в крупноформатных объектах. Ни в торговых центрах, ни в сегменте стрит-ритейла на рынке пока не видят предпосылок для роста ставок, хотя и прогнозируют дальнее снижение вакантности. По схожему сценарию развивается офисная недвижимость, переживающая сдержанное оживление, пишет «Коммерсантъ».

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в период 26 сентября — 23 октября в Москве превысил значение за аналогичный период прошлого года на 6%, в Санкт-Петербурге — на 10%, подсчитали в Focus Technologies. Наиболее позитивная динамика, по данным аналитиков, в крупноформатных объектах (площадью более 40 тыс. кв. м), столкнувшихся с более выраженными потерями в прошлом году. В Москве их трафик в последний месяц год к году вырос на 12%, в Санкт-Петербурге — на 15%.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы услугами астрологов и нумерологов?
В опросе приняло участие 171 человек
29.10.2023, 22:000 Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта 29.10.2023, 21:301 Посещаемость торговых центров в России начала расти 29.10.2023, 21:000 Российский футболист нокаутировал арбитра 29.10.2023, 20:400 Факт незаконного вознаграждения выявила прокуратура в Пскове
29.10.2023, 20:200 Гастроэнтеролог оценила пользу воды с лимоном 29.10.2023, 20:000 Командующим группировки войск «Днепр» стал генерал-полковник Теплинский 29.10.2023, 19:400 МЧС прогнозирует рост аварий на объектах ЖКХ и ЧП с бытовым газом 29.10.2023, 19:200 Офтальмолог дала совет, как не испортить зрение при чтении лежа
29.10.2023, 19:000 «Яндекс» удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора 29.10.2023, 18:400 Жителям Плюсского района напомнили правила пожарной безопасности 29.10.2023, 18:200 Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках 29.10.2023, 18:000 Борис Елкин пожелал автомобилистам безопасных и комфортных дорог
29.10.2023, 17:400 Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты 29.10.2023, 17:260 В Литве налог на оборону могут ввести с 2025 года 29.10.2023, 17:020 Очевидцев смерти мужчины на дороге разыскивают псковские полицейские 29.10.2023, 16:400 В Петербурге задержали устроившую розыгрыш в форме ОМОНа группу мужчин
29.10.2023, 16:200 Тестирование на знание ПДД провели для школьников в Пскове 29.10.2023, 16:000 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 30 октября 29.10.2023, 15:401 55-летие со дня основания отметил детский сад № 20 в Пскове 29.10.2023, 15:200 Спортсменка из Псковской области победила в международном турнире по кикбоксингу
29.10.2023, 15:000 Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков 29.10.2023, 14:400 В Госдуме предложили внести в закон понятие «интересов ребенка» 29.10.2023, 14:200 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с «Тверью» 30 октября 29.10.2023, 14:000 Построенную силами Клуба полковников часовню освятили в Себежском районе
29.10.2023, 13:402 Более полумиллиарда рублей потратили на реконструкцию участка дороги в Печорском районе 29.10.2023, 13:200 О Псковском музее рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале 29.10.2023, 13:000 Исполнился 71 год со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии 29.10.2023, 12:400 Ограничение движения автомашин действует на участках дороги Р-23 в Псковской области
29.10.2023, 12:300 В Псковской области отмечен рост производства в машиностроении 29.10.2023, 12:000 Три скалодрома в виде кота планируют установить в Пскове 29.10.2023, 11:400 С трудом передвигающегося мужчину ищут полицейские в Пскове 29.10.2023, 11:200 Инсульт в России быстро молодеет - эксперт
29.10.2023, 11:000 Безаварийных поездок пожелал псковским автомобилистам Александр Котов 29.10.2023, 10:400 Псковских студентов предупредили об опасности экстремизма 29.10.2023, 10:200 Легковой автомобиль горел на Октябрьском проспекте в Пскове. ВИДЕО 29.10.2023, 10:000 Любовь накануне зимы: премьерный показ спектакля-концерта Ирины Евдокимовой прошел на псковской сцене
29.10.2023, 09:401 Многодетный отец стал депутатом Псковского районного Собрания 29.10.2023, 09:201 Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри 29.10.2023, 09:001 Названа причина сбоев в теплоснабжении Острова-2 28.10.2023, 22:000 Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
28.10.2023, 21:400 Не заправлять майонезом сезонные овощи посоветовали псковичам в облздраве 28.10.2023, 21:200 Урок правовой грамотности провели псковские полицейские для школьников 28.10.2023, 21:000 В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции 28.10.2023, 20:400 Умерла внучка писателя Максима Горького
28.10.2023, 20:200 Старшеклассники школ Псковского района получили стипендии главы муниципалитета 28.10.2023, 20:000 Когда автомобиль пьяного водителя не отправят на спецстоянку, объяснил адвокат 28.10.2023, 19:401 Правительство направит регионам более 4,5 миллиарда рублей на оплату ЖКУ 28.10.2023, 19:190 Псковские дружинники приняли участие в контрольном занятии для военных расчетов
28.10.2023, 19:000 Временное прекращение движение на участке дороги в Дедовичском районе продлили до 7 ноября 28.10.2023, 18:380 Псковская областная филармония стала номинантом премии «Культура онлайн» 28.10.2023, 18:170 Овца и барсук стали причиной ДТП в Псковской области 28.10.2023, 17:580 Гололедицу и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 октября
28.10.2023, 17:401 Более 800 кг мясной продукции изъял псковский Роспотребнадзор в ходе проверок с начала года 28.10.2023, 17:200 Врач предупредила об опасности переедания популярного у россиян продукта 28.10.2023, 17:000 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе в сторону Петербурга 28.10.2023, 16:410 Пропавшего летом псковича продолжает разыскивать полиция
28.10.2023, 16:200 Свыше 25 псковичей смертельно отравились с начала года 28.10.2023, 16:000 Российских учителей захотели освободить от ручной проверки домашних работ 28.10.2023, 15:390 Как правильно подготовить дачные постройки к зиме, рассказали в Госдуме 28.10.2023, 15:191 В Пскове открылась выставка преподавателя дизайна из академии Штиглица
28.10.2023, 15:000 Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в общегородском субботнике в Пскове 28.10.2023, 14:412 Пробка образовалась на Рижском проспекте в Пскове из-за ДТП 28.10.2023, 14:180 «Ночь искусств» состоится в музейном квартале Пскова 28.10.2023, 14:001 В Псковской области зарезервируют 100 млн рублей для финансирования расходов на разработку ПСД
28.10.2023, 13:380 Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей 28.10.2023, 13:170 Раскрыта опасность бесплатных сим-карт 28.10.2023, 12:591 Два человека пострадали в ДТП на трассе между Псковом и Соловьями 28.10.2023, 12:371 «Октябрьский богатырь» и «подморозовики»: псковские грибники собирают замерзший урожай. ФОТО
28.10.2023, 12:181 В России может появиться космическая ипотека 28.10.2023, 12:000 Режим работы регионального ГИБДД изменится в ноябрьские праздники 28.10.2023, 11:380 Мастер-класс для школы №18 провели в воркаут-центре Пскова 28.10.2023, 11:194 Город Дно вновь стал самым матерящимся в России
28.10.2023, 11:000 Кубок Псковской области по гиревому спорту проходит в Писковичах 28.10.2023, 10:390 Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед 28.10.2023, 10:190 Мост через реку Лазавица в Великих Луках капитально отремонтируют 28.10.2023, 10:003 Шоколад подорожает в России почти на 20% с 1 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru