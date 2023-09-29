В России и мире

Посещаемость торговых центров в России начала расти

Наступление холодного сезона и сокращение доли пустующих площадей стимулировали потребителей чаще бывать в торговых центрах: их посещаемость в Москве и Санкт-Петербурге в октябре выросла на 6–10% к прошлому году.

Ощутимее динамика в крупноформатных объектах. Ни в торговых центрах, ни в сегменте стрит-ритейла на рынке пока не видят предпосылок для роста ставок, хотя и прогнозируют дальнее снижение вакантности. По схожему сценарию развивается офисная недвижимость, переживающая сдержанное оживление, пишет «Коммерсантъ».

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в период 26 сентября — 23 октября в Москве превысил значение за аналогичный период прошлого года на 6%, в Санкт-Петербурге — на 10%, подсчитали в Focus Technologies. Наиболее позитивная динамика, по данным аналитиков, в крупноформатных объектах (площадью более 40 тыс. кв. м), столкнувшихся с более выраженными потерями в прошлом году. В Москве их трафик в последний месяц год к году вырос на 12%, в Санкт-Петербурге — на 15%.