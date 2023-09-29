В России и мире

Путин назвал острой проблему абортов в России

Проблема абортов в России стоит остро, заявил 3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ президент Владимир Путин.

По его словам, стоит вопрос, что с этим делать: запрещать продавать препараты для прерывания беременности или улучшать поддержку семей, пишут «Известия».

«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям», — сказал российский лидер.

Путин указал на то, что в стране есть много направлений по поддержке материнства и детства, и за социальный блок отвечает правительство РФ. Он добавил, что этому нужно постоянно уделять внимание.