Общество

Псковская область вошла в число регионов с самыми высокими показателями по абортам

Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской, Свердловской и Псковской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Самый высокий показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечен в Якутии, Сахалинской и Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов», – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов.

По ее данным, только каждая четвертая женщина принимала решение сохранить беременность, пишет РИА Новости.