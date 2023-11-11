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Женщина-астронавт потеряла сумочку в открытом космосе

Женщина-астронавт NASA потеряла сумку с инструментами в открытом космосе во время ремонта на Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

«2 ноября женщины-космонавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара покинули Международную космическую станцию для ремонта солнечной батареи в открытом космосе. У одной из них (в аэрокосмическом агентстве решили не уточнять, про кого идёт речь) выскользнула из рук сумка с инструментами, которая теперь движется по орбите Земли», - говорится в сообщении.

Специалисты NASA присвоили сумке собственный индекс космического объекта, 58229/1998-067WC, и рассчитали, что она не представляет опасности для МКС или её сотрудников.