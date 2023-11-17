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В России и мире

После драки на стройке в Москве задержаны более ста человек

17.11.2023 19:46|ПсковКомментариев: 0

139 человек были доставлены в отдел полиции после драки на стройке, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина. 76 из них привлечены к ответственности по статье о мелком хулиганстве ( ст. 20.1 КоАП). По факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Накануне Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что драка между рабочими произошла на стройке башни в ЖК «AFI Tower» в Свиблово.

«Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников конфликта обратились за медицинской помощью»,— рассказал Владимир Васенин.

Представитель компании-застройщика «Afi Development» подтвердил, что драка произошла на строительной площадке ЖК «AFI Tower». По его словам, конфликт между рабочими произошел около 13:00 мск, после чего на место драки был вызван наряд полиции. Он добавил, что работы на объекте продолжаются в штатном режиме, передает «Коммерсант».

Источник: Псковская Лента Новостей
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